РФ роздумує над будівництвом підприємства для зрідження газу на Чорному морі в рамках «Південного потоку»

Москва. Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН доручив Міненерго РФ розглянути можливість будівництва в рамках «Південного потоку» підприємства для зрідження газу на Чорному морі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на зустрічі з міністром енергетики Росії Сергієм ШМАТКОМ.

«Розгляньте як можливу частину реалізації проекту «Південний потік» будівництво підприємства для зрідження газу на території Російської Федерації в південному регіоні на березі Чорного моря і можливість використання майбутнього заводу для зрідження газу на Ямалі в рамках проекту, який був недавно сформульований компаніями «НОВАТЕК» і «Тоталь», - сказав В.ПУТІН.

Він зазначив, що треба прорахувати вартість транспорту з цього регіону на європейський ринок та на інші світові ринки.

«Ми з вами розуміємо, що будівництво заводів для зрідження розкриває нам більше можливостей щодо диверсифікації ринків збуту. Але паралельно нам слід поговорити з нашими колегами в Європі і про те, аби спільно з ними попрацювати над проектами будівництва споруд для приймання зрідженого газу і щодо будівництва споруд для його розрідження і направлення в газотрансортну систему європейських партнерів», - сказав В.ПУТІН.

Він зазначив, що фахівці вважають, що постачання на відстань понад 2,5 тис. км газовозами можна спів ставити за по рентабельністю з постачаннями газотранспортними трубопроводами.

«Ось це все прорахуйте, будь ласка, протягом тижня і через тиждень мені доповісте», - сказав російський прем`єр, звертаючись до С.ШМАТКО.

Глава Міненерго РФ зазначив, що в рамках наших дискусій з європейськими колегами часто обговорюється питання інших альтернатив, зокрема щодо створення виробництв зрідженого природного газу.

«Під час останньої розмови з нашими європейськими колегами, зокрема з Єврокомісією, нам була зроблена презентація альтернатив щодо прокладення, приміром, морської частини труби, зокрема в «Південному потоці», і стосовно створення виробництва зрідженого природного газу. Зараз ми цю роботу ведемо», - сказав він.

Довідка УНІАН. «Південний потік» – система газопроводів, яка має з`єднати Росію і країни Південної і Центральної Європи. Магістральний газопровід пройде дном Чорного моря з міста Новоросійська (Росія) до міста Варна (Болгарія). Передбачається, що далі «Південний потік» розгалужуватиметься: одна магістраль пройде через Грецію на південь Італії, друга – через Сербію і Угорщину до Австрії.

Загальна довжина чорноморської ділянки – близько 900 км, максимальна глибина – понад 2000 м, проектна потужність – 63 млрд. кубометрів газу за рік. Передбачуваний початок постачань – 2015 рік.