Підприємства ТКЕ з початку опалювального сезону заборгували за спожитий газ 5,6 млрд. грн.

Станом на 4 березня 2011 р., згідно з даними оперативного моніторингу, з початку опалювального сезону 2010-2011 рр. (з 1 жовтня 2010 р.) підприємства комунальної теплоенергетики (ТКЕ) заборгували ДК «Газ України» 5,6 млрд. грн. (без АЕК «Київенерго») за спожитий природний газ; рівень оплати склав 48%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що майже половину цієї суми складають борги тепловиробників 4 областей: Донецької (976 млн. грн.), Дніпропетровської (773 млн. грн.), Харківської (718 млн. грн.) і Луганської (322 млн. грн.).

Значною залишається заборгованість теплоенергетиків Запорізької (288 млн. грн.), Одеської (272 млн. грн.), Київської (222 млн. грн.), Львівської (210 млн. грн.), Полтавської (182 млн. грн.), Житомирської (129 млн. грн.), Чернігівської (126 млн. грн.), Сумської (122 млн. грн.), Хмельницької, (109 млн. грн.), Вінницької і Черкаської (по 100 млн. грн.) областей, а також АР Крим (176 млн. грн.).

Заборгованість у 2010-2011 рр. столичної енергокомпанії АЕК «Київенерго» становить 1,7 млрд. грн. (рівень оплати в 2011 р. – 45%).

Найнижчий рівень розрахунків за спожитий з 1 жовтня 2010 р. природний газ у підприємств ТКЕ Закарпаття (27%), Донецької області (37%), АР Крим і Луганської області (по 39%), Кіровоградської області і м. Севастополь (по 41%), Житомирської (43%), Дніпропетровської (44%) і Харківської областей (45%).

ДК «Газ України» вимагає від керівників теплопостачальних підприємств-боржників прискорити розрахунки за спожитий природний газ.

Прес-служба зазначає, що значна заборгованість підприємств ТКЕ за природний газ ускладнює своєчасні і повні розрахунки Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» за імпортований природний газ і належне проходження опалювального сезону 2010-2011 рр.

Довідка УНІАН. Згідно з положенням статті 13 Закону України «Про теплопостачання», відповідальність за теплопостачання покладена на органи місцевого самоврядування.

Відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2001 р. №1729, імпортований природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами використаного природного газу.