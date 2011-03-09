Ціни на нафтопродукти в Україні зросли в середньому на 2,2%

З 2 по 9 березня 2011 року середні по Україні великогуртові ціни на нафтопродукти збільшилися на 1,4-2,7% (в середньому на 2,2%).

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

За даними моніторингу консалтингової групи «А-95», з 2 по 9 березня 2011 року ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

на бензин А-80 – збільшилися на 1,4%, або 150 грн./тонна, – до 10640 грн./тонна;

на бензин А-92 – збільшилися на 2,3%, або 240 грн./тонна, – до 10840 грн./тонна;

на бензин А-95 – збільшилися на 2,5%, або 280 грн./тонна, – до 11590 грн./тонна;

на дизельне пальне – збільшилися на 2,7%, або 260 грн./тонна, – до 9790 грн./тонна.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.