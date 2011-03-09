«Центренерго» завершило 2010 рік з прибутком 9,6 млн. грн.

Енергогенеруюча компанія ВАТ "Центренерго" завершила 2010 рік з чистим прибутком 9,616 млн. грн., тоді як за підсумками 2009 року чистий збиток компанії склав 252,249 млн. грн.

Про це сказано у повідомленні компанії, переданому УНІАН.

Питання розподілу прибутку і нарахування дивідендів власникам акцій АТ за підсумками 2010 року внесене до порядку денного зборів акціонерів, запланованих на 29 березня 2011 року.

Довідка УНІАН. ВАТ "ДЕК "Центренерго" експлуатує Углегорську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт.

НАК "Енергетична компанія України" володіє 78,29% акцій "Центренерго", інші 21,71% акцій компанії приватизовані, з них 2,33% володіють фізичні особи, 19,38% - юридичні особи, зокрема 10% належать "Альфа-банку".

У 2009 році "Центренерго" збільшило збиток у 1,2 разу - до 252,2 млн. грн.