Ф'ючерси на нафту на NYMEX в середу знизилися

Ескалація військових дій у Лівії і несподіване зростання запасів нафти в США в середу різко спрямували американські і європейські нафтові ф`ючерси в діаметрально протилежному напрямі, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування квітневих ф`ючерсів на легку малосірчисту нафту знизилися на 64 центи – до 104,38 долара за барель. Більший за очікування тиск на ф`ючерси надало збільшення запасів нафти в США минулого тижня.

Водночас, за підсумками торгів на ICE ціни на нафту марки Brent зросли на 2,88 долара, або 2,6%, – до 115,94 долара за барель, що стало віддзеркаленням побоювань щодо перебоїв з постачаннями з Лівії, де йдуть бої, а також хвилювань в деяких інших країнах Близького Сходу.

Різниця в цінах, або спред між двома контрактами, перевищила 11 доларів, перш ніж впасти нижче 8 доларів в останні сесії. Історично різниця складає менше 1 долара.

Запаси сирої нафти в США минулого тижня зросли на 2,5 млрд. барелів, про що в середу повідомило Міністерство енергетики. Зростання перевищило очікування економістів. Запаси нафти в Кушинзі, штат Оклахома, досягли рекордного максимуму – 40,3 млн. барелів.

Великі запаси нафти в ключовому нафтосховищі зіштовхнули американські ф`ючерси проти Brent в останні місяці, створивши невизначеність щодо світових цін на нафту. Тоді як США не відчувають нестачі в запасах нафти, скочування Лівії в громадянську війну істотно підштовхнуло вгору ціни на Brent.

У середу в Лівії прогриміли потужні вибухи і виникли пожежі поблизу нафтового комплексу в місті Рас-Лануф після того, як війська, лояльні Муаммару КАДДАФІ, атакували укріплення повстанців. Повсталі контролюють східну частину країни, а сили, лояльні до правлячого режиму, – велику частину територій поблизу столиці країни Тріполі.

Військові дії знизили нафтовидобуток у Лівії на 1 млн. барелів в день, експорту майже немає. Хоча Саудівська Аравія зобов`язалася збільшити нафтовидобуток, щоб компенсувати ці втрати, перспектива ескалації безладів в регіоні сприяла різкому зростанню цін на нафту.

Криза в Лівії в останні тижні відсунула на другий план дані щодо запасів нафти в США, хоча опублікований в середу звіт і допоміг зростанню цін на паливо. Запаси бензину впали на 5,5 млн. барелів, а запаси дистилятів, що включають топковий мазут і дизельне пальне, скоротилися на 4,5 млн. барелів. Аналітики очікували куди меншого скорочення запасів як бензину, так і дистилятів.

Квітневі ф`ючерси на бензин RBOB за підсумками торгів зросли на 8,05 цента, або 2,7%, – до 3,0272 долара за галон. Котирування квітневих ф`ючерсів на топковий мазут за підсумками торгів зросли на 5,96 цента, або 2%, – до 3,0707 долара за галон.