У разі введення мита на нафтопродукти автоперевізники обіцяють масові акції протесту

Українські автомобілісти, пасажирські і вантажні автоперевізники мають намір розпочати масові акції протесту у разі, якщо буде введено мито на нафтопродукти.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН керівник Всеукраїнського центру сприяння підприємницькій діяльності Олександр ДАНИЛЮК.

За його словами, автомобілісти і автоперевізники звернулися з відкритим листом до прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА, в якому вимагають не допустити введення мита на імпорт нафтопродуктів.

«Ми глибоко здивовані і роздратовані тим фактом, що ви ще не відхилили ініціативу міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія БОЙКА щодо введення мита на імпорт нафтопродуктів до України. Сьогодні введення такого мита вигідне тільки технологічно відсталим вітчизняним НПЗ, які прагнуть таким чином підвищити ціни на власну продукцію, яка не витримує конкуренції з імпортним паливом через свою низьку якість», – наголошується у листі.

Автори звернення переконані, що «цей необґрунтований і цілком лобістський проект не принесе жодного позитиву для економіки і бюджету України. Подібний крок лише спровокує різкий стрибок цін на паливо, вартість якого для кінцевого споживача може сягнути 15 грн. за літр».

У свою чергу, як відзначив голова Профспілки таксистів України Василь ПОПІК, введення мита на нафтопродукти не тільки негативно позначиться на кишені кожного громадянина України, а й у цілому паралізує економіку, оскільки вартість нафтопродуктів напряму впливає на ціноутворення практично усіх товарів і послуг.

Як додав О.ДАНИЛЮК, автомобілісти і автоперевізники вимагають від прем`єр-міністра негайно і публічно відмежуватися від ініціативи міністра енергетики і вугільної промисловості щодо введення мита на імпорт палива і заблокувати ухвалення такого рішення.

Звернення до прем`єр-міністра підтримали Профспілка таксистів України, Асоціація вантажоперевізників Києва, Клуб позадорожніх пригод Off-road Adventure Club і низка інших профспілок автоперевізників і автоклубів України.

Крім того, автомобілісти започаткували громадську ініціативу «Автофронт», на сайті якої кожний, хто не згодний з такими намірами уряду, може поставити свій підпис під відкритим листом до М.АЗАРОВА. На момент написання новини на сайті «Автофронт» було більш як 1200 підписів під зверненням до прем`єр-міністра.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня цього року Україна розпочала спеціальне розслідування щодо імпорту в країну окремих видів нафтопродуктів незалежно від країни походження. Міністерство енергетики і вугільної промисловості підтримує введення мита незалежно від країни походження на бензини – 130 євро за тонну, на дизпаливо – 80 євро за тонну.

Українські НПЗ неодноразово заявляли, що одержують нафту для переробки за світовими цінами, тоді як країни Митного союзу, зокрема Білорусь, працюють на дешевшій сировині і формують значну частку імпорту нафтопродуктів в Україні. Українські НПЗ вважають, що мито дасть можливість збільшити переробку нафтової сировини і провести модернізацію виробництв.

У свою чергу, імпортери нафтопродуктів пояснюють зростання цін подорожчанням нафти у світі і підвищенням акцизів, яке було ініційоване урядом і підтримане Верховною Радою. На їх думку, введення мита призведе до подальшого зростання ціни на якісні нафтопродукти, оскільки їх пропозиція з боку вітчизняних НПЗ відсутня, що спричинить за собою загальне подорожчання палива в країні. Імпортери вважають, що уряд фактично перекладає витрати на модернізацію НПЗ з їх власників на споживачів.

Своє занепокоєння можливим введенням мита у спільному листі до прем`єр-міністра України висловили посольства Литви, Румунії і Польщі.