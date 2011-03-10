Екологи України та Росії виступають проти добудови нових реакторів на Хмельницькій АЕС

Екологічні організації України та Росії надіслали відкритий лист голові правління Сбербанку Росії Герману ГРЕФУ із закликом відмовитися від планів кредитування добудови нових реакторів на Хмельницькій атомній електростанції.

Про це УНІАН повідомили у Національному екологічному центрі України.

У спільному зверненні російська організація «Екозахист!» і Національний екологічний центр України вказують на те, що проект добудови 3-го і 4-го блоків несе у собі значні ризики фінансового, технічного і екологічного характеру, а також значний репутаційний ризик для Сбербанку РФ.

Зокрема, у листі ставиться під сумнів можливість своєчасного повернення й ефективного використання кредитних коштів, оскільки законодавчо в Україні ще не визначено механізм повернення позики на добудову енергоблоків. Ці побоювання також підтверджуються прикладом неефективного використання коштів під час добудови 4-го блоку Рівненської та 2-го блоку Хмельницької атомних електростанцій, про що повідомляла прес-служба Рахункової палати України.

Громадські екологічні організації також звернули увагу керівництва Сбербанку Росії на високий ризик корупції при проведенні закупівель для діяльності російської корпорації «Росатом», яка братиме активну участь у проекті добудови, що ще більше знизить ефективність використання виділених кредитних коштів.

З огляду на відсутністьтехніко-економічного обґрунтування (ТЕО) інвестицій проекту добудови енергоблоків екологи провели попередню оцінку, яка показала, що добудова реакторів може мати значний вплив на навколишнє середовище далеко за межами самої станції. Наприклад, збільшення потужності ХАЕС може призвести до руйнування водного балансу річки Горинь, об`єм річного стоку якої не дозволить здійснювати охолодження 4-х енергоблоків ХАЕС. Побоювання екологічних організацій у цьому питанні поділяє і Державне агентство водних ресурсів України. Будівництво енергоблоків почалося у середині 1980-х років і було зупинено мораторієм у 1990 році. При цьому зведені конструкції не були законсервовані і простояли «під відкритим небом» 25 років. У своєму звіті про проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки Державний комітет ядерного регулювання України також ставить під сумнів надійність і довговічність існуючих конструкцій під 3-й та 4-й енергоблоки ХАЕС.

«В Україні сьогодні є значні надлишкові потужності, на які немає зараз, і в найближчому майбутньому не передбачається, відповідного попиту. Замість того, щоб будувати два атомні реактори, набагато ефективніше було би спрямувати кошти на реконструкцію і модернізацію 3-4 ГВт теплових станцій, катастрофічний стан яких викликає велику стурбованість. Ще однією альтернативою є проекти з енергоефективності, зниження споживання енергоносіїв і використання місцевих поновлюваних джерел енергії», - зауважив координатор енергетичної програми Національного екологічного центру України Артур ДЕНИСЕНКО.

У свою чергу, співголова групи «Екозахист» Володимир СЛИВЯК заявив, що фінансування добудови ХАЕС призведе не лише до значного зростання екологічних ризиків, а також до збільшення обсягу ядерних відходів, що вивозяться до Росії.

«А з огляду на кредитну історію між двома країнами (кредитування російськими банками газових поставок в Україну), сподіватися на повернення позикових коштів було б наївно. Ми закликаємо Сбербанк не фінансувати цей проект, адже він не тільки підвищить ризик аварій на АЕС недалеко від кордонів Росії, але і сприяє перетворенню Росії в міжнародний ядерний смітник», - сказав він.