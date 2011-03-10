Міненерговугілля вважає прийнятною сьогоднішню ціну бензину

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України вважає прийнятною сьогоднішню ціну на бензин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра енергетики і вугільної промисловості Володимир МАКУХА під час прямої телефонної лінії сьогодні у Києві.

"Сьогоднішня ціна (на бензин - УНІАН), вона є досить високою, але вона є прийнятною. Ми бачимо, що фактично транспортні потоки не зменшилися, усі, хто їздив, вони продовжують їздити", - сказав він.

Також В. МАКУХА зазначив, що поточні ціни на бензин не є критичними для економіки країни.

За даними "Консалтингової групи А-95" середні роздрібні ціни в Україні на 10 березня 2011 року склали: бензин А-78/80 - 8,54 грн./літр; А-92 - 9,02 грн./літр; А-95 - 9,41 грн./літр; ДТ - 8,83 грн./літр.

Водночас учасники ринку зазначають, що нині виправдана середня ціна А-95 в роздребі повинна складати вже близько 10,20 грн./літр, дизельного палива - 9,50 грн./л.

Як повідомляли, прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ вважає необгрунтованими заяви про необхідність зниження цін на нафтопродукти, зважаючи на зростання цін на нафтову сировину у світі.