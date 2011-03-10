Міненерговугілля вважає ціну на бензин нормальною

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України вважає прийнятною сьогоднішню ціну на бензин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра енергетики і вугільної промисловості Володимир МАКУХА під час прямої телефонної лінії сьогодні в Києві.

«Сьогоднішня ціна (на бензин – УНІАН), вона є досить високою, однак вона є прийнятною. Ми бачимо, що фактично транспортні потоки не зменшилися, всі, хто їздив, вони продовжують їздити», – сказав він.

Також В.МАКУХА відзначив, що поточні ціни на бензин не є критичними для економіки країни.

За даними «Консалтингової групи А-95», середні роздрібні ціни в Україні станом на 10 березня 2011 року становили: бензин А-78/80 – 8,54 грн./літр; А-92 – 9,02 грн./літр; А-95 – 9,41 грн./літр; ДП – 8,83 грн./літр.

Водночас учасники ринку відзначають, що на сьогодні виправдана середня ціна А-95 в роздробі має становити вже близько 10,20 грн./літр, дизельного пального – 9,50 грн./літр.

Як повідомлялося, прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ вважає необґрунтованими заяви про необхідність зниження цін на нафтопродукти, зважаючи на зростання цін на нафтову сировину у світі.