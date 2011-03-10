Середньорічна ціна російського газу для України може перевищити 300 дол.
15:32, 10 березня 2011Енергетика
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Середньорічна ціна на природний газ, який поставляє ВАТ "Газпром", для України в поточному році може перевищити 300 дол. за тис. куб. м.
Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз під час прямої телефонної лінії зробив заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Володимир МАКУХА.
"Ціна, я говорю про середньорічну, може бути в районі 300 дол. або вище. Тобто у четвертому кварталі ціна буде вища 300 (дол.), але по року десь в цьому районі", - сказав він.
Нагадаємо, ціна імпортного природного газу для України у першому кварталі 2011 року складає близько 264 дол. за тис. куб. м.
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