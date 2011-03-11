Росія знайшла альтернативу морській частині «Південного потоку»

Москва. Росія розглядає можливість будівництва на Чорному морі потужностей з виробництва зрідженого природного газу як альтернативи морської частини газопроводу «Південний потік».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства енергетики Росії за підсумками робочої зустрічі прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА і міністра енергетики РФ Сергія ШМАТКА.

У повідомленні Міненерго РФ сказано, що реалізація «Південного потоку» несе в собі певні ризики зовнішнього характеру, зокрема пов`язані з набуттям чинності так званого Третього енергетичного пакета. Зокрема, це правові і майнові ризики будівництва газотранспортної інфраструктури на території європейських країн; відсутність чіткого розуміння лімітів з резервування потужностей під прокачування російського газу газопроводом «Південний потік»; відсутність чітких прогнозів споживання природного газу країнами ЄС, особливо враховуючи прагнення ряду країн пріоритетно розвивати альтернативні джерела енергії, замінюючи ними природний газ в енергобалансі.

Глава Міненерго Росії заявив, що «в рамках наших дискусій з європейськими колегами часто обговорюється питання інших альтернатив. Зокрема щодо створення виробництв зрідженого природного газу. Під час останньої розмови з нашими європейськими колегами, зокрема з Єврокомісією, нам була зроблена презентація альтернатив стосовно прокладання, приміром, морської частини труби, зокрема – в «Південному потоці», і стосовно створення виробництва зрідженого природного газу».

«У зв`язку з цим розглядається можливість будівництва потужностей з виробництва ЗПГ на Чорному морі як альтернативи морської частини газопроводу «Південний потік», а також використання потужностей проекту «Ямал ЗПГ» для постачань газу нашим партнерам по «Південному потоку», - підкреслюється в повідомленні Міненерго РФ.

Також наголошується, що при цьому гнучкість постачань ЗПГ дозволяє російській стороні вести діалог з усіма країнами акваторії Чорного моря як у частині постачань природного газу для внутрішніх потреб, так і для подальшого транспортування до кінцевого споживача.

Під час зустрічі С.ШМАТКО зазначив, що «будівництво регазифікаційних терміналів в Європі і в Південній Європі - це дуже перспективна річ».

Наголошується, що зараз російською стороною розглядаються всі можливі варіанти транспортування російського газу в країни ЄС з погляду гарантованого забезпечення постачань газу споживачам економічно ефективним чином. В цілому, ця енергетична політика спрямована на поліпшення можливостей щодо диверсифікації ринків збуту російського газу.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня В.ПУТІН доручив Міненерго РФ розглянути можливість будівництва в рамках «Південного потоку» підприємства з виробництва зрідженого газу на Чорному морі.

Довідка УНІАН. «Південний потік» – система газопроводів, котра має з`єднати Росію і країни Південної і Центральної Європи. Магістральний газопровід пройде по дну Чорного моря з міста Новоросійськ (Росія) до міста Варна (Болгарія). Передбачається, що далі «Південний потік» розгалужуватиметься: одна магістраль пройде через Грецію на південь Італії, друга – через Сербію і Угорщину до Австрії.

Загальна довжина чорноморської ділянки – близько 900 км, максимальна глибина – понад 2000 м, проектна потужність – 63 млрд. кубометрів газу за рік. Запланований початок постачань – 2015 рік.