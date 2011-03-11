Ф’ючерси на нафту знизилися, незважаючи на повідомлення про протести у Саудівській Аравії

Нафтові ф`ючерси у четвер знизилися в ціні, незважаючи на повідомлення, які надійшли у другій половині дня, про протести в Саудівській Аравії, яка є найбільшим світовим експортером нафти, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange NYMEX) котирування квітневих ф`ючерсів на легку малосірчисту нафту знизилися на 1,68 долара, або на 1,6%, до 102,70 долара за барель.

Ціни на нафту марки Brent за підсумками торгів на ICE знизилися на 51 цента до 115,43 долара за барель. Раніше в ході сесії ф`ючерси досягли мінімуму 113,52 долари за барель.

Поліція Саудівської Аравії відкрила вогонь і поранила трьох демонстрантів, намагаючись розігнати декілька сотень осіб, які вимагали звільнення ув`язнених, повідомило агентство AFP з посиланням на очевидця.

На п`ятницю у Саудівській Аравії заплановано "день гніву", напередодні якого надходять повідомлення про зіткнення, які породжують побоювання щодо наростання нестабільності в цій багатій на нафту країні.

Проте, цих повідомлень виявилося недостатньо, щоб затьмарити зростаючі побоювання щодо економіки в цілому.

Дефіцит зовнішньої торгівлі Китаю в лютому склав 7,3%, причому імпорт виріс на 19,4% за рахунок вищих витрат на енергоносії і продукти харчування. Тим часом агентство Moody`s у четвер знизило рейтинг Іспанії, що викликало різке падіння євро і цін на європейські облігації.

Кількість первинних заявок на допомогу з безробіття у США минулого тижня виросла на 26 тис. до 397 тис., перевищивши очікування аналітиків.

У зв`язку з продовженням військових дій у Лівії, нафтовидобуток в цій країні скоротився до 500 тис. барелів на день з 1,6 млн. барелів до початку конфлікту.

Квітневі ф`ючерси на бензин RBOB за підсумками торгів впали на 0,76 цента до 3,0196 долара за галон. Котирування квітневих ф`ючерсів на паливний мазут за підсумками торгів знизилися на 2,58 цента до 3,0449 долара за галон.