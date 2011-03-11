АМКУ закінчить розслідування за фактом різкого здорожчання бензину наступного тижня
Антимонопольний комітет України (АМКУ) завершить розслідування щодо основних гравців ринку нафтопродуктів за фактом різкого підвищення цін на бензин уже наступного тижня.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі АМКУ.
У повідомленні сказано, що у ході розслідування комітет провів слухання з відповідачами у справі і проаналізував надані суб`єктами господарювання заперечення.
При визначенні розміру штрафних санкцій комітет врахує вплив поведінки відповідачів на зростання цін на ринку палива, у тому числі на АЗС.
Як відомо, за порушення конкурентного законодавства передбачено накладення штрафу в розмірі до 10% річного обороту порушника.
Нагадаємо, 4 січня цього року АМКУ почав розслідування діяльності цінових лідерів ринку на предмет дотримання вимог конкурентного законодавства під час ціноутворення на паливо.
Як з`ясував комітет, нафтотрейдери без економічного обгрунтування підвищили вартість палива і неодноразово виходили за межі рекомендованої ціни, розрахованої експертно-аналітичною групою з питань функціонування ринку нафти і нафтопродуктів.
Відповідачами у справі є ПІІ "Лукойл-Україна", ПП "Окко-нафтопродукт", ТОВ "Континент Нафто Трейд", ТОВ "Альянс Холдинг" і СП ТОВ "Кершер".