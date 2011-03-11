За тиждень ціни на нафтопродукти в Україні збільшилися на 3,8% - експерти

З 4 по 11 березня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 3,6–4,1% (у середньому на 3,8%).

Про це УНІАН повідомили у Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Так, за даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 4 по 11 березня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: бензин А-80 – збільшилися на 4,1% - з 8,29 грн./літр до 8,63 грн./літр; бензин А-92 – збільшилися на 3,8% - з 8,77 грн./літр до 9,10 грн./літр; бензин А-95 – збільшилися на 3,6% - з 9,16 грн./літр до 9,49 грн./літр; дизельне пальне – збільшилися на 3,8% - з 8,59 грн./літр до 8,92 грн./літр.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створене у травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.