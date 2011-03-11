Голова держконцерну «Ядерне паливо» Амосова увійшла до складу ради директорів МЦЗУ
Акціонери ВАТ «Міжнародний центр зі збагачення урану» (МЦЗУ, Ангарськ, РФ) вибрали до складу ради директорів товариства генерального директора державного концерну «Ядерне паливо» (Київ) Тетяну АМОСОВУ.
Про це УНІАН повідомили в держконцерні з посиланням на відповідне рішення, прийняте на зборах акціонерів товариства 9 березня ц.р.
Згідно з повідомленням, на зборах був переобраний новий склад ради директорів МЦЗУ у складі 7 осіб.
Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2010 року держконцерн "Ядерне паливо" завершив процедуру придбання 10% МЦЗУ. Акції були придбані українським концерном за 2,6 млн. російських рублів.
Довідка УНІАН. У 2007 році Росія і Казахстан створили ВАТ "Міжнародний центр зі збагачення урану" з метою виробництва збагаченого гексафториду урану – палива для виготовлення тепловиділяючих елементів, які використовують на АЕС.
Акціонерами ВАТ "МЦЗУ" є держкорпорація "Росатом", РФ (80% акцій), АТ "НАК "Казатомпром", Казахстан (10% акцій) і державний концерн "Ядерне паливо", Україна (10% акцій). З 2008 року заходи щодо вступу до МЦЗУ здійснює ЗАТ "Вірменська атомна електростанція", Вірменія (планується закупівля 10% акцій).
У квітні 2008 року Кабмін ухвалив рішення створити державний концерн «Ядерне паливо». У вересні того ж року був зареєстрований статут концерну, відповідно до якого до складу об`єднання увійшли держпідприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», «Дирекція підприємства, яке створюється на базі Новоконстантинівського родовища уранових руд», ДП «Смоли», «Дніпровський завод прецизійних труб» і «Український науково-дослідний і проектно-розвідувальний інститут промислової технології».