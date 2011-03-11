Перспектива видобутку сланцевого газу в Україні на досить високому рівні – Бакулін

Перспектива видобутку сланцевого газу в Україні на досить високому рівні.

Про це кореспондентові УНІАН у Харкові сказав голова правління НАК «Нафтогаз Україна» Євген БАКУЛІН, відповідаючи на питання про перспективність видобутку цього різновиду вуглеводнів.

«Ті перші дослідження, які сьогодні проведені, свідчать про те, що перспектива розробки сланцевого газу в Україні є, і вона на досить високому рівні. Вже більш детально ми зможемо підтвердити це, коли зробимо перші дослідження, тобто пробуримо свердловини, й переконаємося наскільки великі ці поклади», - сказав він.

Є.БАКУЛІН підкреслив, що для видобутку сланцевого газу необхідно залучати досвід світових компаній, оскільки українські компанії не мають достатньо коштів і сучасних технологій.

«Ми вважаємо, що «Нафтогаз» повинен залучити світовий досвід компаній, тому що сьогодні ми свої свердловини буримо в 10-20 разів довше, ніж ті, хто мають досвід світових компаній. Якщо нам всі ці роботи робити самостійно, тоді де ж на все брати гроші, в нас просто не вистачить коштів і ми будемо розробляти довгі й довгі роки. Потрібні десятки мільярдів доларів», - наголосив Є.БАКУЛІН.

Довідка УНІАН. Сланцевий газ – природний газ, який видобувається зі сланцю - поширеної осадової породи.

Сланцевий газ змінив енергетичний ринок США, і забезпечує 15-20% видобутку. У 2009 році США, вперше з 2001 року, обігнали Росію з видобутку газу, переважно, за рахунок сланцевого газу.

Найбільші нафтові компанії, включаючи ExxonMobil і Shell, одержали ліцензії на пошук сланцевого газу в Швеції, Польщі, Німеччині і Франції. Таким чином, сланцевий газ може незабаром прийти у Європу, змінивши баланс сил у її відносинах з Росією.

Міністерство екології і природних ресурсів України планує залучити міжнародних інвесторів до вивчення і розробки українських родовищ сланцевого газу.

За даними НАК «Надра України», Україна має найбільші у Європі запаси сланцевого газу.

За прогнозами, Україна через 3-4 роки зможе видобувати від 7 до 10 млрд. куб. м на рік цих енергоресурсів.