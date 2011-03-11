«Нафтогаз» у кінці опалювального сезону на 26% підвищить тариф на газ для населення

НАК «Нафтогаз Україна» планує в кінці опалювального сезону на 26% підвищити тарифи на газ для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові сказав голова правління НАК «Нафтогаз Україна» Євген БАКУЛІН.

«Ми говорили, що підвищення тарифів планомірне. Планували підвищення на 26% в кінці опалювального сезону, щоб якомога менше, щоб це підвищення не вдарило по малозабезпеченим верствам населення», - сказав він.

Є.БАКУЛІН підкреслив, що кошти від підвищення тарифів будуть спрямовані на вирішення проблеми житлово-комунального господарства України.

«Справді, це йде на вирішення проблем, на вирішення проблем у комунальному господарстві, щоб люди гарантовано побачили своє забезпечення і теплом, і газом, і гарячою водою», - сказав він.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.