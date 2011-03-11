Бакулін: запаси вуглеводнів на шельфі Чорного моря можуть на багато років покрити потреби України
Запаси вуглеводнів на шельфі Чорного моря можуть на багато років покрити потреби України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Харкові сказав голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН.
«Окрім суші, ми також плануємо збільшити перспективу розробки і дослідження шельфу Чорного моря. Попередні дослідження, які сьогодні є, показують, що там дійсно серйозні запаси, які на багато років можуть забезпечити потреби нашої країни», - сказав він.
Стосовно видобування газу на суші, Є.БАКУЛІН зазначив, що НАК «Нафтогаз України» упроваджуватиме нові технології видобування газу на виснажених родовищах, а також планує розвідувати нові родовища, у тому числі й нетрадиційні.
«Планується розвідка нових родовищ, як традиційного використання газу, так і нетрадиційних методів: сланцевих газів, шахтного метану», - сказав Є.БАКУЛІН.
Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості України вважає, що залучення міжнародних нафтогазових компаній і новітніх технологій є необхідною і пріоритетною умовою розробки великих родовищ вуглеводнів в Україні.
Як зазначають у прес-службі міністерства, освоєння Чорноморського шельфу і великих нафтогазових родовищ суходільної частини України є одним із стратегічних завдань економічного розвитку країни.
За даними фахівців Міненерговугілля, розробка будь-яких великих родовищ є достатньо високоризикованою справою. Серед цих ризиків можна відзначити такі, як: невизначеність ринкової ціни нафти і газу, корекція в оцінці запасів і собівартості видобування, достовірні економічні ризики, можливі витрати на програми безпеки навколишнього середовища й ін.
Для мінімізації цих ризиків під час розробки великих родовищ в усьому світі залучаються транснаціональні нафтогазові компанії, які мають необхідні технології і можливості залучення великих фінансових позик. В Україні йдеться про необхідність залучення компаній, які мають технології розробки глибоководних родовищ (Чорноморський шельф) і видобування нетрадиційних видів газу (сланцевий і шахтний метан).
Крім того, консолідація ресурсів для виконання великомасштабних проектів може бути забезпечена шляхом об`єднання компаній у консорціуми.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України дав згоду на укладення договору про спільну діяльність між Державним акціонерним товариством “Чорноморнафтогаз” і ВАТ “Лукойл” з розвідки і видобування нафти і природного газу на шельфі Чорного моря.
Відповідним розпорядженням КМУ (№2361 від 20 грудня 2010 р.) передбачається, що об`єктом спільної діяльності є розробка Одеського, Безіменного і Суботинського родовищ. Частка ДАТ “Чорноморнафтогаз” у спільній діяльності має становити не менше як 50%, внеском “Чорноморнафтогазу” є геолого-економічна оцінка запасів нафти, природного газу і супутніх компонентів вказаних родовищ. Внеском ВАТ “Лукойл” є фінансові ресурси, технології й устаткування, які необхідні для дотримання параметрів, передбачених проектами з розвідки і видобування нафти і природного газу на вказаних родовищах.
ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобуванні нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.
На даний час на балансі ДАТ «Чорноморнафтогаз» знаходиться 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси усіх родовищ сьогодні становлять: по природному газу – 58,56 млрд. куб. м, по газовому конденсату – 1231 тис. тонн, по нафті - 2530 тис. тонн.
100% акцій «Чорноморнафтогазу» знаходяться в управлінні НАК «Нафтогаз України».