Керівництво «Нафтогазу» запропонує уряду реструктуризувати компанію

Керівництво НАК «Нафтогаз Україна» готує низку пропозицій до Міністерства енергетики та вугільної промисловості щодо реструктуризації компанії.

Про це на брифінгу в Харкові, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про динаміку переговорів між НАК «Нафтогаз Україна» і ВАТ «Газпром» про створення спільного підприємства, сказав глава правління «Нафтогазу» Євген БАКУЛІН.

«Сьогодні НАК готує цілу низку пропозицій до Міненерговугілля щодо реструктуризації компанії для підвищення ефективності її роботи», - сказав він.

За словами Є.БАКУЛІНА, на сьогодні розглядається декілька можливих способів реструктуризації НАК «Нафтогаз Україна», зокрема створення СП, залучення іноземних інвесторів, публічне розміщення акцій компанії на ринку (IPO).

«Ми розглядаємо декілька варіантів, але це лише пропозиції, які будуть дані на розгляд Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Кабінету міністрів. Це й створення спільних підприємств, це й залучення іноземних інвестицій, це й можливий вихід на IPO, як ми говорили. Різні варіанти ми сьогодні прораховуємо, економічно робимо розрахунки, залучаємо до цієї роботи й іноземних фахівців, які мають досвід роботи з цінними паперами», - сказав він.

Є.БАКУЛІН підкреслив, що під час реструктуризації головним завданням уряду і керівництва НАК «Нафтогаз Україна» буде збереження національних інтересів України та створення перспектив для подальшого розвитку компанії.

«Безумовно, головним завданням у нас є, щоб були збережені національні інтереси країни в будь-якій реструктуризації компанії будь-якого напрямку, який ми виберемо, й, безумовно, щоб була максимальна ефективність, за якої компанія отримала б подальший розвиток і мала можливість збільшити обсяги видобутку власного газу», - сказав Є.БАКУЛІН.

Він підкреслив, що без коригування деяких законів і затвердження плану реструктуризації НАК «Нафтогаз Україна» в Кабінеті міністрів, цей процес не почнеться.

Як повідомляв УНІАН, ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» продовжують узгодження компанії, яка оцінить їх активи для створення спільного підприємства.

«На сьогоднішній день ми узгоджуємо оціночну компанію, яка проводитиме оцінку активів НАК «Нафтогаз України» і «Газпрому», – сказав голова «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР на прес-конференції 1 березня.

Він зазначив, що підходи до створення СП не змінилися і йдеться про те, що «Газпром» зі свого боку внесе активи видобутку, а українська сторона – газотранспортні потужності.

При цьому він підкреслив, що доходи «Газпрому» в декілька разів більші доходів «Нафтогазу», й це стане відповіддю, звідки братимуться інвестиції для модернізації ГТС України.

Крім того, 1 березня ц.р. голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН у ході другої щорічної конференції «Український енергетичний форум» заявив журналістам, що НАК «Нафтогаз України» планує протягом 1,5-2 років вийти на IPO.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.