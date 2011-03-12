Фінплан «Нафтогазу» затвердили з дефіцитом 8,5 млрд. грн.

Кабінет Міністрів України затвердив фінансовий план НАК «Нафтогаз України» на 2011 рік з дефіцитом 8,5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

«Цього року, фінансовий план («Нафтогазу» - УНІАН), який ми на засіданні уряду затвердили, становить дефіцит 8,5 млрд. А наступного року, безумовно, він буде нульовим», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що в 2010 році дефіцит НАК «Нафтогаз України» становив 60 млрд. грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.