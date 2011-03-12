На японській АЕС «Фукусіма-1» стався вибух

Вибух і викид білого диму сталися сьогодні на постраждалій від землетрусу японській АЕС «Фукусіма-1», де раніше було зафіксовано розплавлення частини ядерного палива, передає ІТАР-ТАСС.

За повідомленнями, що надходять, поранено декілька осіб. Інцидент стався на першому реакторі АЕС близько 16:00 за місцевим часом.

Раніше в цілях запобігання руйнуванню оболонки реактора, було проведено скидання в атмосферу частини радіоактивної пари. Потім у контури охолодження реактора почали закачувати пожежними насосами морську воду.

Як повідомляв УНІАН, число загиблих і зниклих безвісти від катастрофічного землетрусу в Японії магнітудою 8,8, що стався 11 березня, за останніми даними Головного поліцейського управління країни, перевищило 2,5 тис. осіб.

Декілька населених пунктів на північному сході країни опинилися під ударами хвиль цунамі висотою до 10 метрів і перетворилися на руїни.