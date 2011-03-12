Ціни на нафту у п'ятницю знизилися на фоні зупинки НПЗ у Японії

Ціни на нафту на світових ринках у п`ятницю, 11 березня, знизилися на фоні потужного землетрусу в Японії, який призвів до зупинки частини нафтопереробних заводів у країні, передає РІА Новини.

На Нью-Йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість квітневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil впала на 1,54 долара - до 101,16 долара за барель.

Ціна квітневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів знизилася на 1,59 долара - до 113,84 долара за барель.

У п`ятницю найбільша японська нафтопереробна компанія Nippon Oil & Energy Corp зупинила три своїх НПЗ через найсильніший за всю історію країни землетрус, магнітуда якого склала 8,9 балів. Один із своїх НПЗ зупинила через пожежу японська нафтова компанія Cosmo Oil Co. Загалом, паралізовано близько 20% нафтопереробної промисловості країни.

Японія займає третє місце в світі за об`ємом споживання нафти після США і Китаю.