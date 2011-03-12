Рівень радіації в будівлі японської АЕС перевищив норму в тисячу разів

У Японії на атомній електростанції в префектурі Фукусіма, що постраждала від сильного землетрусу, різко виріс рівень радіації. Як повідомляє Німецька хвиля з посиланням на японське агентство Кіодо, перевірка в залі управління першого реактора цією АЕС виявила тисячократне перевищення норми.

Тим часом японська влада розширила до 10 кілометрів радіус евакуації жителів населених пунктів, розташованих навколо АЕС, повідомляє агентство dpa.

У ніч на суботу в Японії зафіксований ще один землетрус магнітудою 6,6 бала. Підземні поштовхи відбулися в цей раз в префектурі Ніїгата на північно-західному побережжі Японії, далеко від регіону, що постраждав у п`ятницю від землетрусу силою 8,8 бала і цунамі.