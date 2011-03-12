Рівень гамма-випромінювання в Україні через аварію на японській АЕС не підвищився - Держінспекція ядерного регулювання

Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯР) заявляє про те, що на території України не спостерігається ніякого підвищення рівня потужності дози гамма-випромінювання у зв`язку з аварією на японській АЕС Fukushima-Daiіchi, а українські АЕС працюють у штатному режимі.

Про це говориться в офіційному повідомленні українського атомного регулятора, розміщеному на його сайті.

ДІЯР, посилаючись на офіційну інформацію, одержану каналами МАГАТЕ, повідомляє, що 12 березня на енергоблоці №1 АЕС Fukushima-Daiіchi було здійснено аварійне превентивне скидання надлишків радіоактивної парогазовой суміші з-під захисної оболонки. Скидання було здійснене з метою збереження цілісності захисної оболонки реакторної установки.

Внаслідок цього, через підвищення рівня потужності гамма-випромінювання на майданчику АЕС Fukushima-Daiіchi, ухвалено рішення про евакуацію населення з 10-кілометрової зони цієї АЕС. За попередніми оцінками, ця подія класифікується за рівнем 4 за міжнародною шкалою INES - «аварія без значного ризику за межами майданчика АЕС».

Водночас, за даними МАГАТЕ, паливо в активних зонах енергоблоків №1-3 японської АЕС надійно охолоджується теплоносієм. В даний час на майданчик АЕС прибули пересувні дизельні електростанції й завершується їх підключення до систем енергоблоків для забезпечення їх безперебійної роботи.

За даними МАГАТЕ, в результаті вчорашнього землетрусу на 4 японських АЕС сталося автоматичне відключення 11 енергоблоків із 55, що експлуатуються в Японії. Найбільш критична ситуація склалася на АЕС Fukushima-Daiіchi, яка має 6 блоків BWR (киплячі одноконтурні корпусні реактори з водою під тиском). На момент землетрусу в роботі перебували енергоблоки №1 (460 МВт), №2 (784 МВт) і №3 (784 МВт). Блоки №№4-6 перебували в планово-запобіжному ремонті.

Після зупинки реакторних установок блоків №№1-3 і надійного глушення ланцюгової реакції ділення, охолоджування активних зон проводилося штатними системами. Але поступово в результаті землетрусу було втрачено зовнішнє живлення енергоблоків від відкритого розподільного пристрою, і в подальшому відбулося аварійне відключення дизель-генераторів систем безпеки в результаті їх заливання морською водою. Блоки перейшли на охолоджування активних зон пасивними системами безпеки за допомогою акумуляторних батарей.