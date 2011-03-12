Україна в січні-лютому збільшила транзит газу до країн Європи на 6,6%

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», за оперативними даними, в січні-лютому ц.р. збільшила транзит природного газу до країн Європи на 6,6%, або на 1,198 млрд. куб. м, порівняно з аналогічним періодом 2010 р., до 19 млрд. 327,05 млн. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Укртрансгаз».

У повідомленні зазначається, що загальне транспортування газу газотранспортною системою Україні в січні-лютому ц.р. збільшилося на 2,7%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 34 млрд. 901,26 млн. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» збільшила транзит природного газу до країн Європи на 2,8%, або на 2,58 млрд. куб. м, порівняно з 2009 роком, до 95 млрд. 426,27 млн. куб. м.

Довідка УНІАН. ДК «Укртрансгаз» є оператором газотранспортної системи України. Компанія експлуатує 37,1 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.

Основною складовою газотранспортної системи ДК "Укртрансгаз" є мережа магістральних газопроводів і газопроводів-відведень, що є єдиним технологічним комплексом, який працює в безперервному робочому режимі. Загальна довжина газопроводів (без урахування нових об`єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відведень - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1449.