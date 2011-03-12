«Нафтогаз» завершив 2010 рік із чистим збитком 21,4 млрд. грн.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» завершила 2010 рік із чистим збитком 21 млрд. 431,345 млн. грн., тоді як за 2009 рік чистий прибуток компанії становив 1 млрд. 258,645 млн. грн.

Про це йдеться в квартальній звітності компанії, опублікованій на сайті Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

У повідомленні зазначається, що в 2010 році НАК «Нафтогаз України» збільшила чистий дохід на 21,5%, порівняно з 2009 роком – до 91 млрд. 258,096 млн. грн., а також збільшила валовий дохід (виручку) від реалізації на 22,7% – до 107 млрд. 201,064 млн. грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.