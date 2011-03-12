У районі АЕС у Фукусімі стався новий землетрус

На півночі Японії в префектурі Фукусіма ввечері в суботу стався новий землетрус магнітудою 6.0, повідомляє Reuters з посиланням на місцевий телеканал NHK.

Землетрус стався о 22:15 (17:15 за київським часом), його магнітуда становила 6.0.

У суботу на АЕС у Фукусімі стався витік радіації. В повітрі в районі АЕС виявлено радіоактивний цезій, який утворюється при реакції ядерного ділення. За попередніми даними, цезій міг розповсюдитися в повітрі через сплав палива в одному з реакторів.

Пізніше генеральний секретар уряду Японії Юкіо ЕДАНО заявив, що в другій половині дня рівень радіації в повітрі після вибуху атомної електростанції знизився.

Евакуація жителів у районах двох АЕС все ще триває. Зона евакуації вже двічі за добу збільшувалася: спочатку з трьох до десяти кілометрів, а потім - до 20 км.

Сильний землетрус магнітудою 8,9 стався у п`ятницю біля побережжя Міягі в 373 кілометрах на північний схід від Токіо. Осередок залягав на глибині 24 кілометрів.

Кількість загиблих в Японії в результаті катастрофічного землетрусу перевищила 1300 чоловік.

У місті на північному сході Японії зниклими безвісти вважаються майже 10 тисяч чоловік.