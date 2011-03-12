Радіаційної загрози для України через аварію на японській АЕС немає - МНС

Радіаційної загрози для населення і територій України у зв`язку з аварією на японській атомній станції "Фукусіма-1" немає.

Про це заявив голова Державного агентства з управління зоною відчуження Володимир ХОЛОША, повідомила УНІАН прес-служба міністерства.

За його словами, Україна дуже віддалена від Японії, щоб говорити про можливість трансграничного перенесення радіаційних викидів. Водночас така загроза існує для держав-сусідів постраждалої від стихійного лиха країни. Хто опиниться в зоні ураження - залежить від напряму і сили вітру.

У прес-службі відзначили, що МНС проводить постійний моніторинг радіаційної ситуації в Україні. В даний час радіаційна обстановка стабільна, потужність експозиційної дози на поверхні грунту і зміст радіонуклідів у воді не перевищують нормативних значень.

Довідка УНІАН. Державна інспекція України з ядерного регулювання, посилаючись на офіційну інформацію, одержану каналами МАГАТЕ, повідомляє, що 12 березня на енергоблоці №1 АЕС Fukushima-Daiіchi було здійснено аварійне превентивне скидання надлишків радіоактивної парогазової суміші з-під захисної оболонки. Скидання було здійснене з метою збереження цілісності захисної оболонки реакторної установки.

Внаслідок цього, через підвищення рівня потужності гамма-випромінювання на майданчику АЕС Fukushima-Daiіchi, ухвалено рішення про евакуацію населення з 10-кілометрової зони цієї АЕС. За попередніми оцінками, ця подія класифікується за рівнем 4 за міжнародною шкалою INES - «аварія без значного ризику за межами майданчика АЕС». Водночас, за даними МАГАТЕ, паливо в активних зонах енергоблоків №№1-3 японської АЕС надійно охолоджується теплоносієм. В даний час на майданчик АЕС прибули пересувні дизельні електростанції і завершується їх підключення до систем енергоблоків для забезпечення їх безперебійної роботи.

За даними МАГАТЕ, в результаті вчорашнього землетрусу на 4 японських АЕС сталося автоматичне відключення 11 енергоблоків із 55, що експлуатуються в Японії. Найбільш критична ситуація склалася на АЕС Fukushima-Daiіchi, яка має 6 блоків BWR (киплячі одноконтурні корпусні реактори з водою під тиском).