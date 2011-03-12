Реактор АЕС в Японії охолоджуватимуть морською водою впродовж десяти днів

Генеральний секретар уряду Японії Юкіо ЕДАНО заявляє, що для охолоджування реактора на атомній електростанції «Фукусіма-1», де сьогодні стався вибух, використовуватиметься морська вода.

«Ядерний реактор захищений металевим контейнером. Ми вирішили заповнити контейнер морською водою, щоб охолодити реактор», - сказав Ю.ЕДАНО, повідомляє «Газета.Ru».

«На даний момент жодних істотних змін у рівні радіації за межами реактора не зафіксовано. Тому ми закликаємо всіх зберігати спокій», - наголосив генсек.

Також він зазначив, що для заповнення контейнера навколо реактора знадобиться близько десяти годин, а для повного охолодження – десять днів.

У суботу на АЕС у Фукусімі стався витік радіації. В повітрі в районі АЕС виявлено радіоактивний цезій, який утворюється при реакції ядерного ділення. За попередніми даними, цезій міг розповсюдитися в повітрі через сплав палива в одному з реакторів.

Пізніше генеральний секретар уряду Японії Ю.ЕДАНО заявив, що в другій половині дня рівень радіації в повітрі після вибуху атомної електростанції «Футусіма-1» знизився.

Евакуація жителів у районах двох АЕС все ще триває. Зона евакуації вже двічі за добу збільшувалася: спочатку з трьох до десяти кілометрів, а потім - до 20 км.