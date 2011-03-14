В Японії оголошено режим надзвичайної ситуації на АЕС "Онагава"

Японія оголосила режим надзвичайної ситуації на АЕС "Онагава", розташованій в префектурі Міяги, що найбільше постраждала в результаті землетрусу і цунамі.

Як передає Лента.ру, про це йдеться у повідомленні Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

На станції введено перший (найнижчий) рівень небезпеки за семибальною шкалою. Таке рішення ухвалили у зв`язку з підвищенням радіаційного фону на околицях АЕС. Джерело радіації встановлюється. Японська влада запевнила, що всі три реактори "Онагави" знаходяться під контролем фахівців.

На атомній станції "Фукусіма", де в результаті землетрусу і цунамі стався вибух, тривають роботи з охолодження реакторів. У ніч на неділю на АЕС було зафіксовано підвищення рівня радіації, проте, за повідомленням агентства "Кіодо", приблизно протягом години радіаційний фон знизився до нормальних значень.

Енергетична компанія Tokyo Electric Power Company (TEPCO) запевнила, що рівень радіації на околицях "Фукусіми" безпосередньо не загрожує здоров`ю людей. У метеорологічному агентстві Японії зауважили, що вітер найближчим часом як і раніше зноситиме радіоактивні речовини у бік океану.