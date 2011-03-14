На "Фукусімі" стався ще один вибух

Вибух водню стався сьогодні на енергоблоці номер три японської АЕС "Фукусіма-1", котра серйозно постраждала від потужного землетрусу 11 березня.

Як передає ІТАР-ТАСС, внаслідок вибуху шість чоловік дістали поранення. Всі вони працювали всередині приміщення блоку.

Вибух стався об 11.01. (05.01. мск), з будівлі повалив білий дим. Внаслідок вибуху зруйнована зовнішня огорожа енергоблоку, пошкоджена стеля. Проте сам реактор не постраждав.

Про можливість вибуху водню ще в неділю попереджала японська влада. Підкреслювалося при цьому, що зовнішня оболонка реактора здатна витримати такий перебіг подій.

12 березня вибух водню стався і на першому енергоблоці АЕС "Фукусіма-1". Він також знищив зовнішню огорожу будівлі і пошкодив її дах. На першому і третьому енергоблоках не працює система охолодження, що веде до перегрівання палива. На першому реакторі воно вже частково спеклося. Ймовірність такого ж перебігу подій є і на третьому енергоблоці. Для охолодження туди зараз заливають морську воду. Через підвищення тиску в реакторі третього блоку раніше з його будівлі були евакуйовані всі працівники. Проте зараз вони відновили там операції з охолодження.