АМК може оштрафувати нафтотрейдерів на суму до 1 млрд. грн. - Бойко

Антимонопольний комітет України (АМКУ) може оштрафувати нафтотрейдерів на суму до 1 млрд. грн. за різке зростання цін на бензини А-95 і А-92 у кінці 2010 року - початку 2011 року.

Про це сказав міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО в інтерв`ю газеті "Комсомольська правда в Україні".

"На завершальній стадії розслідування АМКУ щодо цінової змови головних операторів внутрішнього ринку нафтопродуктів. Якщо цей факт буде доведений, то на нафтотрейдерів можуть бути накладені безпрецедентні санкції - до 1 млрд. грн.", - сказав міністр.

На думку Ю.БОЙКА, неконтрольоване зростання цін на паливо може стати одним з головних чинників виникнення другої хвилі світової економічної кризи. Це виклик, який стоїть не лише перед Україною, але і перед усією світовою економікою, сказав міністр.

Як повідомляли, АМКУ планує 15 березня оголосити рішення за фактом різкого зростання цін на бензини А-95 і А-92 у кінці 2010 року - початку 2011 року в основних мережах автозаправних станцій України.

Нагадаємо, 4 січня цього року Антимонопольний комітет розпочав розслідування діяльності цінових лідерів ринку щодо дотримання вимог конкурентного законодавства під час ціноутворення на паливо.

Як виявив комітет, нафтотрейдери без економічного обгрунтування підвищили вартість палива і неодноразово виходили за межі рекомендованої ціни, розрахованої експертно-аналітичною групою з питань функціонування ринку нафти і нафтопродуктів.

Відповідачами у справі виступають ПІІ "Лукойл-Україна", ПП "Окко-нафтопродукт", ТОВ "Континент Нафто Трейд", ТОВ "Альянс Холдинг" і СП ТОВ "Кершер".