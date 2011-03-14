АМКУ може оштрафувати нафтотрейдерів на 1 млрд. грн.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) може оштрафувати нафтотрейдерів на суму майже 1 млрд. грн. за різке зростання цін на бензини А-95 і А-92 наприкінці 2010 - початку 2011 року.

Про це сказав міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО в інтерв`ю газеті «Комсомольская правда в Украине».

«На завершальній стадії розслідування АМКУ щодо цінової змови головних операторів внутрішнього ринку нафтопродуктів. Якщо цей факт буде доведений, то на нафтотрейдерів можуть бути накладені безпрецедентні санкції – майже 1 млрд. грн.», - сказав міністр.

На думку Ю.БОЙКА, неконтрольоване зростання цін на пальне може стати одним з головних чинників виникнення другої хвилі світової економічної кризи. Це виклик, який стоїть не тільки перед Україною, а й перед всією світовою економікою, зазначив міністр.

Як повідомлялося, АМКУ планує 15 березня оприлюднити рішення в справі за фактом різкого зростання цін на бензини А-95 і А-92 наприкінці 2010 - початку 2011 року в основних мережах автозаправних станцій України.

Нагадаємо, 4 січня цього року Антимонопольний комітет почав розслідування діяльності цінових лідерів ринку на предмет дотримання вимог конкурентного законодавства під час ціноутворення на пальне.

Як виявив комітет, нафтотрейдери без економічного обгрунтування підвищили вартість пального і не раз виходили за межі рекомендованої ціни, розрахованої експертно-аналітичною групою з питань функціонування ринку нафти і нафтопродуктів.

Відповідачами у справі виступають ПІІ «Лукойл-Україна», ПП «ОККО-нафтопродукт», ТОВ «Континент Нафто Трейд», ТОВ «Альянс Холдинг» і СП ТОВ «Кершер».