Україна планує збільшити переробку нафти за рахунок модернізації НПЗ

Україна планує у цьому році збільшити переробку нафти на 26%, порівняно з 2010 роком, до 14 млн. тонн за рахунок модернізації НПЗ.

Про це сказав міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО в інтерв`ю газеті "Комсомольська правда в Україні".

"Міненерговугілля спільно з вітчизняними нафтопереробниками вже розробили план заходів для стабілізації ситуації на ринку нафтопродуктів. Ми плануємо збільшити переробку нафти до 14 млн тонн в поточному році і виробництво нафтопродуктів за рахунок модернізації українських НПЗ", - сказав він.

Також міністр сказав, що, крім того, для проведення посівної кампанії Міненерговугілля вже погодило з Мінагропродом постачання палива виробникам сільськогосподарської продукції.

"У свою чергу НАК "Нафтогаз України" забезпечить формування резерву низькооктановго бензину і дизельного палива з ресурсів ДК "Укргазвидобування", щоб надалі реалізувати їх сільськогосподарським підприємствам з дисконтом від середньоринкових цін на момент реалізації палива", - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році українські НПЗ переробили 11 млн. 96,6 тис. тонн нафтової сировини, що на 3,6% менше, ніж у 2009 році.

Довідка УНІАН. В Україні працюють шість нафтопереробних заводів, загальною потужністю переробки 51,11 млн. тонн нафти на рік. Три НПЗ, включаючи Одеський, Лисичанський і Кременчуцький, за даними Антимонопольного комітету України контролюють 66% українського ринку бензинів і 51% ринку дизельного палива.