За тиждень ціни на нафтопродукти збільшилися в середньому на 4,4% - експерти

З 7 по 14 березня 2011 року середні по Україні велико оптові ціни на нафтопродукти збільшилися на 2,4-6,9% (в середньому на 4,4%).

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

За даними моніторингу консалтингової групи «А-95», з 7 по 14 березня середні по Україні велико оптові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: на бензин А-80 – збільшилися на 4,0%, або 420 грн./тонна, – до 10920 грн./тонна; на бензин А-92 – збільшилися на 6,9%, або 730 грн./тонна, – до 11380 грн./тонна; на бензин А-95 – збільшилися на 4,2%, або 480 грн./тонна, – до 11880 грн./тонна; на дизельне пальне – збільшилися на 2,4%, або 230 грн./тонна, – до 9850 грн./тонна.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створена в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.