НКРЕ 17 березня розгляне питання тарифів на електроенергію та газ
Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) на засіданні 17 березня має намір розглянути питання про приведення тарифів на електроенергію для всіх категорій споживачів до економічно обгрунтованого рівня, а також про оптимізацію цін на природний газ для населення.
Про це йдеться в повідомленні Комісії, переданому УНІАН.
Порядком денним також заплановано розглянути питання про коригування діючих тарифів на теплову енергію для суб`єктів господарювання у сфері теплопостачання.
У НКРЕ поки що не коментують, чи будуть на засіданні 17 березня підвищено відповідні тарифи на електроенергію, тепло, а також ціни на газ для населення.
Як повідомляв УНІАН, у січні НКРЕ підвищила тарифи для населення, яке щомісячно споживає більш як 150 кВт/год. електроенергії, а також більш як 250 кВт/год. (з електроплитами і/або електроопаленням), на 30% з 1 лютого.
13 липня 2010 року НКРЕ постановою №812 підвищила ціни на газ для населення на 50% з серпня 2010.
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" ініціює підвищення цін на газ для населення на 26% після завершення опалювального сезону 2010-2011 року (середина квітня).