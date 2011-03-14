На 80% АЗС роздрібні ціни на бензин А-95 встановлені нижче 9,5 грн./л – Міненерго

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України заявляє, що на сьогодні 80% автозаправних станцій (АЗС) продають бензин А-95 за ціною нижче 9,5 грн./л.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міненерго.

«14 березня 2011 року роздрібні ціни на пальне на АЗС «ТНК» знизилися на бензин А-95 до 9,49 грн./л, на дизпальне – до 9 грн./л, на «Лукойл» – на бензин А-95 до 9,5 грн./л, на дизпальне до 9 грн./л», – наголошується в повідомленні.

Також у повідомленні сказано, що вітчизняні виробники пального знизили оптові ціни на бензин і дизпальне в середньому на 300 грн. за тонну.

«Вже сьогодні 80% АЗС продають бензин А-95 за ціною нижче 9,5 грн./л», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня 2011 року за підсумками наради експертно-аналітична група рекомендувала встановити верхню межу цінового коридору в розмірі, котрий не повинен перевищувати 9,5 грн./л на бензин А-95 і 9 грн./л – на дизельне пальне.