НАК «Надра України» завершила 2010 рік з прибутком 5 млн. грн. (уточнені дані)

НАК «Надра України» завершила 2010 рік з чистим прибутком 5,012 млн. грн., тоді як за 2009 рік чистий збиток складав 34,999 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні компанії, опублікованому на сайті Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

У повідомленні наголошують, що в 2010 році НАК "Надра України" збільшила чистий дохід на 3,7% в порівнянні з 2009 роком – до 148,327 млн. грн., а також збільшила валовий дохід (виручку) від реалізації на 5,2% – до 180,519 млн. грн.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до Указу Президента України №802 від 14 червня 2000 року "Про заходи з підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

2009 рік НАК «Надра України» завершила з чистим збитком 34,999 млн. грн., тоді як за 2008 рік чистий прибуток компанії склав 0,267 млн. грн.