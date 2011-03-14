Стамбул . Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ запропонував Туреччині купувати електроенергію в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, таку пропозицію український прем`єр озвучив сьогодні на брифінгу після зустрічі з прем`єр-міністром Турецької Республіки Реджепом ЕРДОГАНОМ.

При цьому М.АЗАРОВ підкреслив, що з боку турецького колеги почув зацікавленість у такій пропозиції.

«Що стосується експорту електроенергії до Туреччини, то це питання у зв`язку з тим, що у нас є така можливість, почало обговорюватися. Прем`єр-міністр (Туреччини – УНІАН) зацікавився цією пропозицією», – сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що під час переговорів була досягнута домовленість про те, щоб доручити профільним міністрам обох країн вивчити питання про можливість закупівлі Туреччиною електроенергії в Україні.

У цьому контексті М.АЗАРОВ зазначив, що в Україні планується будівництво третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС. «Тобто на турецький ринок ми могли б вийти з хорошою серйозною перспективою», – сказав він.