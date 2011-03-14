Азаров: немає підстав змінювати плани з розвитку атомної електроенергетики в Україні

Стамбул. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що Україна не має підстав змінювати плани з розвитку атомної електроенергетики у зв`язку з аваріями на АЕС у Японії в результаті землетрусу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на брифінгу у Стамбулі.

Він підкреслив, що Україна розташована у сейсмічно безпечній зоні.

«Значна частина території України, принаймні та частина, на якій розміщені атомні електростанції, знаходиться в сейсмічно безпечній зоні, і тому такий важливий фактор, як тектонічна активність, технічна небезпека, які й призвели до виникнення такої ситуації в Японії, для України не є небезпечними», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що, враховуючи аварію на Чорнобильській АЕС, на українських АЕС надзвичайно актуальне питання дотримання технологічних норм.

«Я думаю, що безпечне використання атомної енергетики можливе. Альтернативи цьому немає. І лише дуже багаті країни можуть собі дозволити розмірковувати, підкреслюю, розмірковувати про можливість закриття наявних атомних електростанцій », - сказав М.АЗАРОВ.