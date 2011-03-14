«Укртатнафта» скоротила переробку на 7,6% – до 0,56 млн. тонн

ПАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.), за оперативними даними, в січні-лютому скоротило переробку нафтової сировини на 7,6%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, до 561,8 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

За його даними, постачання нафтової сировини в січні-лютому на «Укртатнафту» скоротилися на 29,2%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, до 422,2 тис. тонн.

За два місяці «Укртатнафта» скоротила виробництво бензину на 12,3%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, до 161,4 тис. тонн, дизельного пального – на 25,4% – до 148,3 тис. тонн, мазуту – на 13,5% – до 100,6 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, в 2010 році «Укртатнафта» збільшила переробку нафтової сировини на 13,3%, в порівнянні з 2009 роком, до 3 млн. 611,8 тис. тонн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укртатнафта» створене в 1994 році відповідно до указів Президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства складає 18,6 млн. тонн переробки нафти в рік.