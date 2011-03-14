Лисичанський НПЗ в січні-лютому збільшив переробку на 17%

Лисичанський нафтопереробний завод (ЗАТ «ЛІНІК», м. Лисичанськ, Луганська обл.), за оперативними даними, в січні-лютому збільшив переробку нафтової сировини на 17,0%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, до 809,4 тис. тонн. Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

Постачання нафтової сировини в січні-лютому на Лисичанський НПЗ збільшилися на 8,1%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, до 811,3 тис. тонн.

За два місяці Лисичанський НПЗ збільшив виробництво бензину на 11%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, до 237,4 тис. тонн, дизельного пального – на 26,6% – до 246,4 тис. тонн, мазуту – на 14,7% – до 267,6 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, в 2010 році Лисичанський НПЗ скоротив переробку нафтової сировини на 2,8%, в порівнянні з 2009 роком, до 4 млн. 813,4 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Лисичанський НПЗ (Луганська обл.) - другий за потужністю завод в Україні, здатний щорічно переробляти 16 млн. тонн нафти. Завод належить російсько-британському холдингу ТНК-ВР.

ЗАТ «ЛІНІК», яке є власником виробничих потужностей Лисичанського НПЗ, входить до групи компаній ТНК-ВР в Україні.