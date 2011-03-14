У Тернопільській області бензин за тиждень подорожчав на 68-74 коп.

У Тернопільській області бензин минулого тижня подорожчав на 68-74 коп.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Державній інспекції з контролю за цінами в Тернопільській області, дизельне пальне подорожчало на 8,22% – з 8,27 до 8,95 грн./л, бензин А76 – на 9,34% (з 7,92 до 8,66 грн./л), бензин А92 – на 8,6% (з 8,45 до 8,9,18 грн./л), бензин марки А95 – на 8,05% (з 8,81 до 9,52грн./л).

Загалом, роздрібні ціни на дизпальне складають в області 8,75-9,25 грн./л, на бензин А76/80 – 8,4-8,95 грн./л, на бензин А92 – 8,9-9,45 грн./л, на бензин А95 – 9,3-9,85 грн./л.