Донецький губернатор: у регіоні немає механізмів для утримання цін на бензин

Голова Донецької облдержадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК визнає, що в регіоні немає механізмів для утримання цін на бензин і паливно-мастильні матеріали.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції, коментуючи той факт, що на автозаправках області значно подорожчав бензин. «Паливно-мастильні засоби – механізмів (регулювання ціни – УНІАН) тут у нас немає ніяких», – сказав А.Близнюк.

При цьому він додав: «Ми не виготовляємо жодного літра бензину на території області, все це привезене».

За словами губернатора, тільки аграрії області під посівну кампанію можуть користуватися пільгами на паливно-мастильні матеріали, що надаються державою. «Держава під посівну кампанію нам дає певну частину, скажімо так, дешевшого дизельного пального і бензину на весняно-польові роботи», – сказав А.Близнюк, підкресливши, що «все інше регулює ринок».

В даний час у Донецьку вартість одного літра бензину коливається в межах від 9,45 грн. до 10,25 грн.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня 2011 року за результатами наради експертно-аналітична група рекомендувала встановити верхню межу цінового коридору в розмірі, який не повинен перевищувати 9,5 грн./л на бензин А-95 і 9 грн./л – на дизельне пальне.

Сьогодні, 14 березня, Міністерство енергетики і вугільної промисловості України заявило, що на сьогоднішній день 80% автозаправних станцій (АЗС) в країні продають бензин А-95 за ціною нижче 9,5 грн./л.