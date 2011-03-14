Німеччина оголосила мораторій на продовження терміну експлуатації АЕС

Брюссель. У Німеччині оголошено мораторій на 3 місяці на продовження термінів експлуатації атомних електростанцій (АЕС).

Як повідомляє сьогодні AFP, про це заявила сьогодні на прес-конференції федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ.

Вона відзначила, що події, що відбуваються в Японії, «змінюють ситуацію також і в Німеччині».

«Ми не можемо вдавати, ніби нічого не сталося», - сказала канцлер Німеччини.

Як повідомляв УНІАН, восени 2010 року німецький Бундестаг у середньому на 12 років продовжив терміни експлуатації 17 АЕС Німеччини.

Продовження термінів експлуатації АЕС було однією з передвиборчих обіцянок консерваторів на чолі з А.МЕРКЕЛЬ і лібералами Німеччини.

Всі АЕС країни повинні були бути виведені з експлуатації до 2020 року, згідно з ухваленим у 2002 році законом коаліцією соціал-демократів і «зелених».