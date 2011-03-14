Японія попросила допомоги у МАГАТЕ в ліквідації аварій на АЕС

Японія офіційно попросила допомоги у Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у зв`язку зі складною ситуацією на аварійних японських АЕС, повідомляє РІА «Новости».

За словами глави МАГАТЕ Юкії АМАНО, японська влада попросила МАГАТЕ надіслати групу фахівців, які допоможуть в ліквідації аварії на АЕС "Фукусіма-1", де в результаті могутнього землетрусу вийшла з ладу система охолоджування реакторів.

Японським енергетикам поки що не вдається справитися з ситуацією, робота йде зі змінним успіхом. Після відходу охолоджуючої рідини з другого реактора, технікам вдалося частково занурити паливні складки у воду, проте пізніше агентство Кіодо повідомило, що паливні стрижні знову оголені. "У цих украй складних умовах японська влада робить все можливе, щоб стабілізувати ситуацію на АЕС і забезпечити їх безпеку", - сказав Ю.АМАНО.

Глава МАГАТЕ підтвердив, що в результаті землетрусу корпусу реакторів на японських АЕС пошкоджені не були. "Атомні станції піддалися дії землетрусу, затопленню, вони позбулися електропостачання. Але корпуси реакторів встояли, радіоактивний рівень обмежений", - говориться в заяві.

У понеділок генеральний секретар уряду Японії Юкіо ЕДАНО заявив про високу вірогідність плавлення паливних складок на всіх трьох реакторах АЕС "Фукусіма-1".

Землетрус магнітудою 9,0 стався в Японії 11 березня, він викликав цунамі заввишки більш як десять метрів. Епіцентр землетрусу знаходився в 373 кілометрах на північний схід від Токіо, його осередок залягав на глибині 24 кілометри. Незабаром в тому ж районі сталося ще кілька могутніх підземних поштовхів магнітудою понад 6,0. Кількість загиблих і зниклих безвісти перевищила п`ять тисяч чоловік. Раніше повідомлялося, що тільки в префектурі Міягі кількість загиблих може досягти 10 тисяч чоловік.

На АЕС "Фукусіма-1"и "Фукусіма-2" після землетрусу було введено режим надзвичайної ситуації через вихід з ладу систем охолоджування. На "Фукусімі-1" фахівцям вдалося вивести частину газу, що скупчився в захисній оболонці реактора, усунувши загрозу її руйнування. Проте 12 березня на цій АЕС стався вибух, постраждали четверо чоловік. Була оголошена евакуація в радіусі 20 кілометрів навколо "Фукусіми-1". У понеділок вибух стався на третьому енергоблоці цієї ж станції.