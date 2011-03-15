ООН: cтихійне лихо в Японії актуалізувало необхідність проведення саміту з ядерної безпеки в Києві

Стихійне лихо в Японії актуалізувало необхідність проведення саміту з ядерної безпеки в квітні в Києві.

Про це у понеділок під час телефонної розмови заявили Генеральний секретар Організації Об`єднаних Націй ПАН Гі Мун і генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Юкіо АМАНО, повідомляє Центр новин ООН.

У свою чергу гендиректор МАГАТЕ запевнив, що небезпеки на ядерних реакторах Японії немає. За його словами, витік радіації з реакторів мінімальний і не може призвести до негативних наслідків для здоров`я.

Генеральний секретар ООН і директор МАГАТЕ також відзначили важливість майбутнього саміту з ядерної безпеки в Києві.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня в Києві за ініціативою Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і під егідою ООН відбудеться міжнародний саміт із питань безпечного та інноваційного використання ядерної енергії. Саміт пройде в рамках заходів із нагоди 25-ї річниці Чорнобильської трагедії.