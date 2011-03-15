«Енергоатом» посилює контроль за роботою АЕС у зв'язку з подіями в Японії

У зв`язку з тим, що землетрус у Японії спричинив аварійні відключення енергоблоків на АЕС "Фукусіма-1", компанія «Енергоатом» посилила контроль за підтриманням робочого стану основних і допоміжних установок електростанцій і мереж України.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики і вугільної промисловості України, переданому агентству УНІАН.

«Ми повинні врахувати уроки з ситуації на японських АЕС, що виникла унаслідок землетрусу, і зробити належні висновки. Не виключено, що нам доведеться змістити пріоритети у програмах підвищення безпеки і надійності українських АЕС», - сказав президент компанії НАЕК «Енергоатом» Юрій НЕДАШКОВСЬКИЙ.

Враховуючи події в атомній енергетиці Японії, Ю.НЕДАШКОВСЬКИЙ підписав наказ про забезпечення стійкого функціонування АЕС. Керівний склад компанії "Енергоатом" зобов`язаний вести цілодобове чергування у телефонному режимі. Наказ зобов`язує у години максимальних навантажень не допускати оперативного перемикання, виведення на поточний ремонт і випробування установок, що може створити загрозу втрати генеруючих потужностей і знеструмлення споживачів.

Водночас директори українських АЕС повинні посилити режим їх роботи, уточнити плани евакуації і взаємодії з територіальними органами виконавчої влади (МНС, Держводгосп тощо), підприємствами і організаціями у випадках виникнення різних видів надзвичайних ситуацій. Необхідно також провести аналіз, оцінити можливі загрози (внутрішні і зовнішні) виникнення надзвичайних ситуацій на підвідомчих об`єктах і їх наслідки.

Також повідомляється, що на українських АЕС буде проведена перевірка готовності системи аварійного реагування, системи сповіщення і зв`язку, забезпечена готовність персоналу аварійних груп і бригад до реагування у разі виникнення аварії. На українських станціях посилено режим охорони, зроблено акцент на суворому дотриманні пропускного режиму, а також вжито низку інших заходів.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.

Компанія об`єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.