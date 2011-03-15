Підприємства ТКЕ заборгували за газ більше 6,2 млрд. грн.

Заборгованість підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ) за спожитий із початку опалювального періоду 2010-2011 рр. (із 1 жовтня 2010 р.) природний газ продовжує зростати й, станом на 14 березня ц.р., згідно з даними оперативного моніторингу, вже перевищила 6,2 млрд. грн. (без АЕК «Київенерго, рівень оплати - 46%).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні зазначається, що найбільші борги за спожитий для виробництва теплової енергії природний газ накопичили підприємства ТКЕ Донецької (1,06 млрд. грн.), Дніпропетровської (887 млн. грн.), Харківської (792 млн. грн.), Луганської (350 млн. грн.), Запорізької (323 млн. грн.), Одеської (299 млн. грн.), Київської (236 млн. грн.), Львівської (234 млн. грн.), Полтавської (198 млн. грн.), Житомирської (145 млн. грн.) областей, а також АР Крим (253 млн. грн.).

Борг столичної енергокомпанії АЕК «Київенерго» за 2010-2011 рр. становить понад 1,8 млрд. грн. (рівень оплати в 2011 р. – 47%).

Найнижчий рівень розрахунків за спожитий із початку поточного опалювального періоду природний газ у теплоенергетиків Закарпаття (29%), АР Крим (33%), Донецької (36%), Луганської областей (38%), м. Севастополь (39%), Житомирської та Кіровоградської (по 41%), Дніпропетровської (42%) і Харківської областей (44%).

Хоча побутові споживачі в цілому сумлінно оплачують вартість комунальних послуг, у т.ч. вартість спожитої теплової енергії, в ДК «Газ України» сплачені громадянами грошові кошти в повному обсязі не надходять, повідомляє прес-служба компанії.

ДК «Газ України» вимагає від керівників теплопостачальних підприємств-боржників прискорити розрахунки за спожитий природний газ і привести його споживання у відповідність із виділеними плановими обсягами.

У разі незадовільних розрахунків із компанією, поставки природного газу підприємствам ТКЕ будуть обмежені до виділення планових обсягів.

Фахівці ДК «Газ України» виїдуть у регіони для надання підприємствам із газопостачання та газифікації необхідної допомоги з обмеження поставок природного газу підприємствам ТКЕ-боржникам.

ДК «Газ України» звертає також увагу керівництва місцевих органів влади на необхідність посилення дисципліни споживання природного газу та його оплати.

Також компанія зазначає, що значна заборгованість підприємств ТКЕ за природний газ ускладнює своєчасні й повні розрахунки Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» за імпортований природний газ і належне проходження опалювального періоду 2010-2011 рр.

Довідка УНІАН. Згідно з положенням статті 13 Закону України «Про теплопостачання», відповідальність за теплопостачання покладено на органи місцевого самоврядування.

Відповідно до вимог Закону України від 08.07.2010 р. №2467-VI «Про принципи функціонування ринку природного газу» й постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2001 р. №1729, імпортований природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами використаного природного газу.