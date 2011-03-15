Уряд відмовився від мита на імпорт пального через побоювання "бензинового" Майдану - експерти

Лідер громадянського руху "Спільна справа" Олександр ДАНИЛЮК вважає, що уряд відмовився від запровадження мита на імпорт нафтопродуктів через побоювання "бензинового" Майдану.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Всеукраїнського центру сприяння підприємницькій діяльності, таким чином О.ДАНИЛЮК прокоментував заяву керівника Міненерговугілля Юрія БОЙКА щодо відмови уряду від введення мита на імпортоване пальне.

"Чим би сьогодні Кабінет міністрів не мотивував свою позицію, суспільство має знати - відбулася класична капітуляція перед загрозою масштабних протестів у Києві та регіонах, які мали розпочатися з дня на день. Автомобілісти виробили консолідовану програму дій, яка виключала будь-які компроміси з урядом. Мова йшла лише про повне виконання вимог автоспільноти. Влада вчасно отримала сигнал і вірно його зрозуміла", - сказав О.ДАНИЛЮК.

Він повідомив, що за ініціативою "Спільної справи" було створено рух "Автофронт" як єдину протестну платформу для відстоювання інтересів вітчизняної автоспільноти. До ініціативи приєдналися Профспілка таксистів України, Асоціація вантажоперевізників Києва та низка автоклубів з метою спільно ліквідувати загрозу значного підвищення цін на пальне через наміри уряду запровадити мито на імпорт нафтопродуктів.

Учасники ініціативи звернулися з відкритим листом до прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА, у якому зазначили, що введення такого мита вигідне лише технологічно відсталим вітчизняним НПЗ, які прагнуть таким чином підвищити ціни на власну низькоякісну продукцію, що не витримує конкуренції з імпортованою.

Автомобілісти поставили М.АЗАРОВУ вимогу не допустити запровадження мита на імпорт нафтопродуктів, зазначивши, що у протилежному випадку будуть змушені вдатися до масових акцій громадянської непокори.

Учасники ініціативи розгорнули широку інформаційну кампанію та розпочали підготовку до протестних заходів. На сайті "Автофронту” проходив збір підписів під відкритим листом до голови уряду.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня цього року Україна розпочала спеціальне розслідування щодо імпорту в країну окремих видів нафтопродуктів незалежно від країни походження. Міністерство енергетики і вугільної промисловості підтримує введення мита незалежно від країни походження на бензини – 130 євро за тонну, на дизпаливо – 80 євро за тонну.

Українські НПЗ неодноразово заявляли, що одержують нафту для переробки за світовими цінами, тоді як країни Митного союзу, зокрема Білорусь, працюють на дешевшій сировині і формують значну частку імпорту нафтопродуктів в Україні. Українські НПЗ вважають, що мито дасть можливість збільшити переробку нафтової сировини і провести модернізацію виробництв.

У свою чергу імпортери нафтопродуктів пояснюють зростання цін подорожчанням нафти у світі і підвищенням акцизів, яке було ініційоване урядом і підтримане Верховною Радою. На їх думку, запровадження мита призведе до подальшого зростання ціни на якісні нафтопродукти, оскільки їх пропозиція з боку вітчизняних НПЗ відсутня, що спричинить за собою загальне подорожчання пального в країні. Імпортери вважають, що уряд фактично перекладає витрати на модернізацію НПЗ з їх власників на споживачів.

Своє занепокоєння можливим введенням мита у спільному листі до прем`єр-міністра України висловили посольства Литви, Румунії і Польщі.

Експертно-аналітична група з питань стабільного функціонування ринку нафти й нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості на засіданні 11 березня, яке проводилося за дорученням прем`єра М.АЗАРОВА, встановила верхню межу цінового коридору на бензин А-95 у розмірі 9,5 грн. за літр, на дизельне пальне - 9 грн. за літр.